دورة إنديان ويلز: ألكاراس وسابالينكا يبلغان ربع النهائي وخروج فريتس وباوليني

الرياص - اسماء السيد - انديان ويلز : قسا الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا عالميا وحامل اللقب، على البلغاري غريغور ديميتروف الخامس عشر بفوزه عليه 6 1 و6 1 الأربعاء، ليبلغ الدور ربع النهائي من دورة إنديان ويلز الأميركية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب.

وحافظ المصنف ثانيا في الدورة على آماله في تحقيق إنجاز نادر بالفوز باللقب للمرة الثالثة تواليا، متحديا الظروف العاصفة الصعبة على الملعب الرئيس.

وهيمن الإسباني على المواجهة مع ديميتروف الذي فاز في المواجهتين السابقتين، آخرهما في ربع نهائي دورة ميامي العام الماضي.

وخطا ألكاراس خطوة جديدة نحو الانضمام إلى السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش كثالث لاعب فقط يحرز لقب هذه الدورة ثلاث مرات متتالية.

وبدا ألكاراس غير متأثر إلى حد كبير بالرياح القوية التي جعلت الكرات تتطاير وغيرت مسارات بعض الضربات.

قال "اليوم مع هذه الظروف، كان الأمر صعبا جدا على كلا اللاعبين. كان عليّ أن أصمد. أقول دائما إنه في مثل هذه الظروف عليك البقاء في المنافسة بأي شكل. أنا سعيد جدا لأنني تمكنت من لعب تبادلات طويلة والحصول على إيقاع جيد على الرغم من الظروف".

وبدأ ألكاراس بقوة بكسر إرسال البلغاري من الشوط الأول ثم فعلها في شوط الإرسال الثالث فالخامس حاسما المجموعة بسهولة.

وأكمل انتصاره بأسلوب مميز حيث منح نفسه نقطة المباراة بإرساله الساحق السادس، قبل أن يحسم اللقاء بضربة أمامية قوية.

وسيواجه ألكاراس الساعي إلى لقبه الثاني للموسم والسادس في دورات ماسترز الألف نقطة، الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو الذي تغلب على الأسترالي أليكس دي مينور العاشر 7 5 و6 3.

درابر يفاجئ فريتس

بدوره، قدم البريطاني جاك درابر (14) أداء مذهلا في الفوز على الأميركي حامل لقب 2022 تايلور فريتس الرابع 7 5 و6 4.

فاز درابر بخمسة أشواط قبل كسر إرسال منافسه ثم الفوز على إرساله في المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، ضرب بقوة بكسر إرسالين متتاليين لفريتس. على الرغم من خسارته شوط إرساله الرابع، أكمل طريقه نحو الحسم.

وقال ابن الـ23 عاما بعد المباراة "إنها أفضل مباراة لعبتها هنا في الأعوام الثلاثة التي شاركت فيها".

وسيلتقي درابر في ربع النهائي مع بن شيلتون الذي أصبح الأميركي الوحيد المتبقي في الدورة بفوزه على مواطنه براندون ناكاشيما 7 6 (8/6) و6 1.

سابالينكا تواصل التقدم

وتخطت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى بداية متعثرة بعدما خسرت إرسالها في الشوط الأول أمام البريطانية سوناي كارتال لتفوز 6 1 و6 2.

ستلعب القادمة من مشاركتين مخيبتين في دورتي الدوحة ودبي الألف نقطة حيث سقطت عند الحاجزين الأول والثاني تواليا، مع الروسية ليودميلا سامسونوفا (25) التي فاجأت الإيطالية جازمين باوليني السادسة بفوزها 6 0 و6 4.

ضربت سامسونوفا بقوة منذ البداية وكسرت ثلاثة أشواط إرسال متتالية لمنافستها التي تخوض بداية موسم مخيب حاسمة المجموعة الأولى بسهولة، قبل أن تفعلها مجددا في شوط الإرسال الأول لباوليني في المجموعة الثانية، ثم في الثالث.

وعلى الرغم من خسارتها الإرسال التالي، تابعت تفوقها حتى حسم المجموعة.

وخرجت الأميركية كوكو غوف المصنفة ثالثة بخسارتها أمام السويسرية بليندا بنتشيتش (58) 6 3 و3 6 و4 6 الأربعاء.

وبعد فوزها بالمجموعة الأولى بسهولة 6 3، تراجعت غوف أمام منافستها مع بداية الثانية وخسرتها بالنتيجة ذاتها.

وفي المجموعة الثالثة الحاسمة، ظل التعادل سيّد الموقف حتى الشوط الثامن 4 4.

وبعدما تقدمت غوف، المتوجة ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2023، بنتيجة 40 0 خلال إرسالها، فقدت تركيزها وارتكبت سلسلة من الأخطاء، في حين حققت بنتشيتش بعض الضربات الأمامية الناجحة، ما كان كافيا لكسر إرسال الاميركية والفوز لاحقا بارسالها فالمباراة.

وودعت غوف (20 عاما) الدورة الأميركية بعد عام من وصولها إلى الدور نصف النهائي.

في المقابل، ثأرت بنتشيتش العائدة إلى ملاعب الكرة الصفراء في نهاية الموسم الماضي بعد فترة راحة بسبب الأمومة، من خسارتها أمام غوف في ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير.

وتواجه بطلة أولمبياد طوكيو 2021 والفائزة بلقب دورة أبو ظبي (500 نقطة) في شباط/فبراير، في ربع النهائي الأميركية الاخرى ماديسون كيز الفائزة على الكرواتية دونا فيكيتش بصعوبة 4 6 و7 6 (9/7) و6 3.

وبعد خسارتها المجموعة الأولى، أهدرت كيز فرصة لحسم المجموعة الثانية في الشوط العاشر وكانت على بعد نقطتين من الخروج عندما تقدمت فيكيتش 5 3 في شوط كسر التعادل.

لكن الأميركية أظهرت عزيمة كبيرة وفازت بالشوط الفاصل ثم كسرت إرسال منافستها في بداية المجموعة الثالثة.