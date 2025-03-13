شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه الإسماعيلى فى مرحلة الهبوط بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف طلائع الجيش نظيره الإسماعيلى في التاسعة والنصف من مساء اليوم بإستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الأولى من مرحلة الهبوط لدورى نايل .

يدخل طلائع الجيش المباراة في المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة ، ويحاول عبد الحميد بسيونى المدير الفني للفريق الخروج بنتيجة إيجابية لتأمين موقفه في جدول الترتيب خاصة وأنه يخوض اللقاء بأعصاب هادئة بعيدا عن صراع الهبوط .

ويعول عبد الحميد على عدد من اللاعبين على رأسهم يسرى وحيد وأحمد سمير وإسلام محارب ورجب عمران من أجل تحقيق الإنتصارات في كافة المباريات .

في المقابل يدخل الإسماعيلى اللقاء تحت قيادة فنية جديدة لتامر مصطفى الذى أتم مجلس إدارة الدراويش تعاقده معه مؤخرا من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط بعدما تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السادس عشر وأصبح لا يفصله سوى نقطتين فقط عن مراكز الهبوط .