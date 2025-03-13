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معلومة رياضية.. ممارسة التجديف تقوى عضلات البطن واليدين

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معلومة رياضية.. ممارسة التجديف تقوى عضلات البطن واليدين

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 13 مارس 2025 10:00 ص

عالم ملىء بالمعلومات، سواء على الصعيد التاريخى للألعاب أو فوائد الممارسة، ودائماً ما تنطبق مقولة "العقل السليم دائما فى الجسم السليم" على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي التجديف يمارسونها دون التعرف على فوائدها، من أبرز نجوم اللعبة عبد الخالق البنا،  ونحرص فى هذا التقرير على تسليط الضوء على فوائد ممارسة التجديف

1- يعزز حركة المفاصل
2- حرق السعرات الحرارية بكفاءة
3- يقلل الام الظهر
4- تخفيف التوتر
5- شد وتقوية العضلات اليدين
6- ضخ الدم في كل عضلة
7- يقوى عضلات البطن

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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