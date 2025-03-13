شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر من زيزو عن حقيقة اتفاقه مع العين الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

استفسر مسئولو نادى الزمالك من أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الكروي الأول عن حقيقة اتفاقه مع العين الإماراتي للانتقال إلى صفوفه أخر الموسم،خاصة بعد الأنباء التى تم تداولها خلال اليومين الماضيين عن إنهاء اتفاقه مع مسئولى النادي الإماراتي.

وأكد زيزو لمسئولي نادي الزمالك أنه ملتزم بعقده مع النادي الأبيض ولم يوقع لأى نادي فى الفترة الحالية ومتمسك بالتواجد داخل صفوف الفريق الأبيض وينتظر إنهاء الاتفاق على الأمور المالية والتعاقدية لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وتحاول لجنة التخطيط تحاول الاستعانة ببعض رجال الأعمال الكبار فى لجنة الاستثمار والتنمية من أجل الدخول معهم على خط المفاوضات مع اللاعب، وطمأنته على مستقبله مع الفريق الأبيض، فى الوقت الذى يعانى منه النادى من الأزمات المالية.

وعقد أحد رجال الأعمال الكبار جلسة مع اللاعب خلال الأيام الماضية فى مكتبه، ووعده بتنفيذ طلباته المادية، وطالبه بعدم الاستعجال، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى يعانى منها النادي، وأكد له أنه سيتم الوصول إلى صيغة اتفاق لتجديد العقد قريبا.