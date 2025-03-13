شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن اليوم قائمة المنتخب لمباراتى إثيوبيا وسيراليون بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، اليوم الخميس قائمة المنتخب استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون فى تصفيات كأس العالم، بعد نهاية مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية بدورى نايل.

ويدخل منتخب مصر الوطنى الأول، معسكره يوم 16 شهر مارس استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومى 21 و25 مارس الجارى ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.