شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفع العرض المالى لـ35 مليون جنيه سنويا لتجديد عقد الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو الأهلي رفع المقابل المالي المُقدم لـ محمد الشناوي حارس وقائد الفريق من 25 إلى 35 مليون جنيه في الموسم الواحد لاقناعه بتجديد عقده مع النادي وإغلاق ملف الرحيل من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري ، ويأتي ذلك بسبب الخلاف الذي شهدته عمليه التفاوض بين الأهلي والحارس الدولي بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع حالياً لأي نادً دون الرجوع للأهلي

وقال مصدر في الأهلي أن الإدارة الحمراء ترغب في بقاء الشناوي تقديراً لإمكانياته الفنية العالية وخبراته التي يحتاجها الفريق بجانب دوره الهام في غرفة خلع ملابس الفريق كقائد قادر على "لم شمل" لاعبي الفريق .

وشدد المصدر على أن الشناوي يمتلك عرضاً سعودياً بمقابل مالي كبير يصل إلى مليوني و500 ألف دولار أي ما يوازي 130 مليون جنيه سنوياً ، موضحاً أن إدارة النادي ترغب في تجديد عقد الحارس بـ35 مليون جنيه سنوياً على أن تتحمّل خزينة النادي 25 مليون جنيه فيما سيحصل الشناوي على باقي المبلغ من الإعلانات عن طريق النادي .

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يرغب في حسم ملف تجديد عقد الشناوي خلال الفترة القليلة المقبلة.

