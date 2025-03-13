شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 اليوم استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى تحت 20 سنة اليوم الخميس معسكره للفريق بمركز المنتخبات الوطنية فى إطار الاستعداد لخوض نهائيات بطولة أفريقيا تحت 20 سنة، التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين، ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلى خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبًا.

واستقر الجهاز الفنى للفريق بقيادة أسامة نبيه على ضم 32 لاعبًا للمعسكر للمفاضلة بينهم واختيار أفضل العناصر وضمها لقائمة البطولة، ويشهد المعسكر أيضًا ضم سبعة لاعبين من دورى القسم الأول (نايل) مواليد 2005، حيث أبدى نبيه اهتمامه بهم ويتابعهم منذ فترة مع أنديتهم، بالإضافة إلى لاعبين محترفين بأوروبا.

ويضم جهاز المنتخب كلا من: أسامة نبيه المدير الفنى وحمادة أنور المدير الإدارى وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد عصام محلل الأداء ومحمد محروس أخصائى العلاج الطبيعى وأحمد ممدوح وأحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مسئول المهمات.

ويشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التى تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بجانب منتخب من وسط أفريقيا).

وكان منتخب الشباب الذى يقوده أسامة نبيه المدير الفنى قد انتظم فى معسكر مفتوح فى الفترة من 20 إلى 27 فبراير الماضى، سبقها معسكر تجريبى لمدة ثلاثة أيام تم اختبار عدد من الوجوه الجديدة.