شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات مُستمرة في الأهلي لبحث تداعيات أزمة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل مسئولو النادي الأهلي جلساتهم المُستمرة من أجل بحث تداعيات أزمة مباراة القمة التي كان مُقرراً إقامتها مساء أمس الأول ، الثلاثاء، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لبطولة الدوري ولم يحضرها الأهلي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة النادي الذي صدر صباح اليوم ذاته بعدم خوض مباراة القمة إلا بطاقم تحكيم أجنبي.

ويواصل مجلس إدارة الأهلي إتصالاته ومفاوضاته مع الجهات المختلفة بعدما رحّب النادي بتأجيل القمة وإقامتها في أي وقت بشرط إسنادها إلى طاقم تحكيم أجنبي خاصة وإن رابطة الأندية المحترفة أخطرت إتحاد الكرة المصري كتابياً بضرورة إقامة مباراتي الأهلي مع الزمالك والأهلي مع بيراميدز وكذلك لقاء الزمالك مع بيراميدز بطاقم تحكيم أجنبي وهو ما وافق عليه إتحاد الكرة قبل أن يتراجع ويُسند قمة الأهلي والزمالك إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود بسيوني لذا لم يذهب الأهلي لإستاد القاهرة فأطلق الحكم صافرته بعد مرور 20 دقيقة من بداية اللقاء مُعلناً النهاية.

على جانب آخر، يترقب مسئولو النادي الأهلي قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة القمة ، الثلاثاء، ولم يحضرها الأهلي فأطلق محمود بسيوني حكم اللقاء صافرته مُعلناً نهاية اللقاء بعد مرور 20 دقيقة ، وتسود حالة من الترقب داخل القلعة الحمراء بشأن القرارات التي ستصدر من لجنة المسابقات

وقرر مجلس الأهلي تحمل قيمة تذاكر جماهير الفريق في مباراة القمة، وتم تكليف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع شركة تذكرتي خلال الساعات القادمة، لتحديد طريقة إعادة قيمة هذه التذاكر لأصحابها بالشكل القانوني.

وأعلن الحكم محمود بسيونى انتهاء مباراة القمة رقم 130 بعد مرور 20 دقيقة، من اللقاء الذى كان مقرر انطلاقه في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وقرر الحكم انتهاء المباراة بعد انتظار 20 دقيقة داخل أرض الملعب، ولم يحضر الأهلى بعد إعلان اعتراضه عن تعيين طاقم تحكيم مصرى لإدارة اللقاء.