شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يحذر لاعبي الزمالك من مقالب الكأس قبل مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

حذر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبى الأبيض من مفاجآت الكأس قبل مواجهة سموحة فى المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدور ربع النهائى من المسابقة.

وطالب بيسيرو لاعبى الزمالك بضرورة التسجيل المبكر فى مباراة سموحة وحسمها من البداية حتى لا يتكرر سيناريو لقاء مودرن سبورت الذى امتد إلى الأشواط الإضافية وكلفهم بذل مجهود بدنى كبير وتسبب فى إرهاقهم.

ورفض البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك، الحصول على راحة للاستعداد جيدا للقاء، خاصة وأن الفوز على سموحة سيمنح الفريق خطوة نحو لقب البطولة.

وتأهل الزمالك لربع نهائي كأس مصر بعد التغلب على مودرن سبورت فى دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف، بينما صعد سموحة بالتغلب على زد بهدف دون رد.