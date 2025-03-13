بطولة زملكاوية.. التتويج بلقب الدورى موسم 2002 - 2003 بعد خسارة غير متوقعة للأهلى

القاهرة - سامية سيد - الزمالك هو أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.

حسم الزمالك بطولة الدوري المصري موسم 2002 / 2003 بعد الفوز علي الإسماعيلي بهدف نظيف وخسارة الأهلي امام انبي الصاعد حديثا وقتها بهدف نظيف أيضا.

وقبل يوم 23 مايو كان الزمالك يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 64 نقطة خلف الأهلي صاحب الـ66 نقطة، وكان الزمالك يحتاج الفوز مع خسارة الأهلي لحصد اللقب، وأن كان خسارة الأهلي نظريا صعبة، نظرا لأن إنبي وقتها كان أول موسم له في الدورى.

الزمالك حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه حسام عبد المنعم، وظل لاعبوه في ملعب استاد القاهرة يتابعون الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي وإنبي المقامة في نفس الوقت، وكان الأهلي متأخرا بهدف نظيف، وبمجرد إطلاق حكم مباراة الأهلي وإنبي صافرة النهاية حتى انفجر لاعبو الزمالك فرحا بدوري كان في تعداد المفقودين من خزينة بطولات الزمالك وهي البطولة رقم 10 في سجل بطولات الدوري بالزمالك.