شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر رد رابطة الأندية على احتساب نقاط القمة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو نادى الزمالك رد رابطة الأندية المحترفة على خطابهم الذى تم إرساله يوم الثلاثاء الماضى وتضمن المطالبة بالحصول على نقاط مباراة الأهلي في الجولة الأولى لمباريات المرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك أكد أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التزم بالموعد المعلن للقاء، وتوجه إلى ملعب المباراة، في حين تغيب الفريق المنافس،وطالب الزمالك بتطبيق اللائحة بالكامل أسوة بما حدث مع الفريق في قمة الدور الثاني بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

من ناحية أخرى أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تفعيل بند شراء المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق، من نادي سانت إتيان الفرنسي، ووقع اللاعب رسمياً على عقود جديدة مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028