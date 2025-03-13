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الزمالك ينتظر رد رابطة الأندية على احتساب نقاط القمة

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الزمالك ينتظر رد رابطة الأندية على احتساب نقاط القمة

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الخميس، 13 مارس 2025 04:30 ص

ينتظر مسئولو نادى الزمالك رد رابطة الأندية المحترفة على خطابهم الذى تم إرساله يوم الثلاثاء الماضى وتضمن المطالبة بالحصول على نقاط مباراة الأهلي في الجولة الأولى لمباريات المرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك أكد أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التزم بالموعد المعلن للقاء، وتوجه إلى ملعب المباراة، في حين تغيب الفريق المنافس،وطالب الزمالك بتطبيق اللائحة بالكامل أسوة بما حدث مع الفريق في قمة الدور الثاني بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

من ناحية أخرى أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تفعيل بند شراء المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق، من نادي سانت إتيان الفرنسي، ووقع اللاعب رسمياً على عقود جديدة مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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