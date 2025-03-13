شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد فى مواجهة ألمانيا وديا استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب شباب كرة اليد مواليد 2004 نظيره الألماني في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس بالمركز الأوليمبى بالمعادي في إطار خطة الاستعداد لخوض بطولة العالم المقرر إقامتها يونيو المقبل ببولندا.

من المقرر أن يلتقي منتخب شباب اليد في ودية ثانية مع ألمانيا بعد غدا السبت علي نفس الصالة بنفس التوقيت.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد لكلا الوديتين،كلا من يوسف ناجي ويوسف وليد ومحمد أشرف وبلال مسعود ومحمد مؤمن صفا وعمر حمدي ومحمد عبد الغني وعمر عدلان ومحمد صلاح وزياد حشاد وحمزة توكل و فيراس مروان رجب ومحمد عماد شعبان وزياد عبد الرحيم ، ومحمد وائل عبد اللطيف وياسين محمد عبد المنعم ومهند خالد عبد الرحيم وعمر أيمن وأحمد تغيان ومعاذ عزب وأسامة محمد.