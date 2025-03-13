الامارات | ذهبية وبرونزية للأولمبياد الخاص الإماراتي في الألعاب العالمية الشتوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز لاعبو ولاعبات الأولمبياد الخاص الإماراتي ميداليتين (ذهبية وبرونزية)، في انطلاقة مشوارهم بالألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص، المقامة حالياً في تورين بإيطاليا، حيث يشارك المنتخب الوطني بـ11 لاعباً ولاعبة.

وحصل اللاعب عبدالله النعيمي على ذهبية التزلج اللوحي، فيما فازت مينة المزروعي ببرونزية في اللعبة ذاتها.

وتعد ذهبية النعيمي وبرونزية المزروعي باكورة ميداليات منتخبات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المشاركة في البطولة، كما تعد المشاركة الإماراتية الأكبر من حيث عدد الألعاب، إذ تشارك البعثة في ست ألعاب هي الجري على الثلج، والتزلج واختراق الضاحية، والتزلج الفني على الجليد، والتزلج الألبي، والتزلج السريع على مضمار قصير، والتزلج اللوحي.

من جهته، قال المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي رئيس البعثة في تورين، طلال الهاشمي: «فخورون بما حققه عبدالله النعيمي ومينة المزروعي من إنجازات رائعة في بداية مشاركتنا في الألعاب العالمية الشتوية، ونهدي هذا النجاح إلى قيادتنا الرشيدة الداعمة لأصحاب الهمم، وهذه الميداليات ثمرة التزام وتفاني لاعبينا الذين يمثلون الإمارات خير تمثيل في كل محفل دولي، ونحن نؤمن بقدرتهم على تحقيق مزيد من النجاحات والميداليات، ومايزال أمامهم الكثير ليحققوه في تورين».

بدوره، قال مدير العمليات والمشروعات العالمية للثلج في «ماجد الفطيم»، محمد العتري: «إن فوز عبدالله ومينة بميداليتين في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص إنجاز عظيم يعكس جهودنا المستمرة في تطوير الرياضات الشتوية في الإمارات»، وأضاف: «على الرغم من غياب الثلوج الطبيعية في الدولة، فإن إدارة (سكي دبي) لعبت دوراً أساسياً في تعزيز مهارة اللاعبين، من خلال التدريب المتواصل والمكثف بإشراف مدربتهم المختصة في أكاديمية التزلج في (سكي دبي)، لينا رضا، التي كانت مصدر إلهام ودعم لهم، وهذا التدريب المتواصل والدعم الكبير أسهما بشكل كبير في تعزيز الأداء والوصول إلى هذا المستوى العالي، ما جعل هذا الإنجاز ممكناً».

وتستمر مشاركة فريق الإمارات في هذا الحدث الرياضي العالمي الدامج، في أكبر عدد من الرياضات، مقارنة ببقية الوفود المشاركة من المنطقة، حيث يتنافس اللاعبون الإماراتيون في ست رياضات هي: الجري على الثلج، والتزلج واختراق الضاحية، والتزلج الفني على الجليد، والتزلج الألبي، والتزلج السريع على مضمار قصير، والتزلج اللوحي.

. 11 لاعباً ولاعبة يمثلون منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي في الألعاب العالمية الشتوية.