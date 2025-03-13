الامارات | سفيان حيواني مدرباً لـ «يد» الشارقة لـ «ولاية رابعة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة الرياضي، أول من أمس، التعاقد رسمياً مع الجزائري سفيان حيواني مدرباً لفريق كرة اليد، خلفاً للمصري محمد كشك الذي انتهت علاقته مع النادي بالتراضي.

وتُعدّ هذه التجربة الرابعة للمدرب حيواني في القيادة الفنية لرجال «الملك» منذ 2015 وحتى 2023، أسهم خلالها في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والإنجازات الخارجية، من أبرزها كأس السوبر الإماراتي البحريني في نسخة 2019، إضافة إلى حصده في العام ذاته، مع الفريق ميداليتين برونزيتين على التوالي في بطولات الأندية الآسيوية الأبطال في كل من نسختي الكويت وكوريا الجنوبية.