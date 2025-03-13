الامارات | وفد عيناوي يتوجه إلى أميركا لبحث ترتيبات مونديال الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن وفداً من نادي العين سيتجه، خلال الساعات المقبلة، إلى الولايات المتحدة الأميركية للاجتماع مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك لبحث التجهيزات والترتيبات اللازمة لمشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، على هامش الورشة التي ينظمها «الفيفا» للأندية المشاركة.

ويضم الوفد عدداً من المسؤولين الإداريين في شركتَي كرة القدم والاستثمار، ومن المقرر أن يخوض الوفد سلسلة من الاجتماعات المكثفة خلال فترة وجوده في الولايات المتحدة، حيث سيقوم بزيارة مقر إقامة الفريق المقترح، وملاعب التدريبات، إلى جانب الترتيب لبعض الجوانب اللوجستية الأخرى.

ومن المقرر أن تُقام النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً في 11 مدينة، من 14 يونيو إلى 13 يوليو، بمشاركة 32 فريقاً تمثل جميع الاتحادات القارية.

ويظهر «الزعيم» في المحفل العالمي للمرة الثانية في تاريخه، وهذه المرة بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا، ويستند الفريق إلى إنجازه التاريخي في نسخة 2018، عندما بلغ المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، وهو ما يجعله قادراً على تحقيق مفاجآت جديدة في هذه النسخة.

وكانت القرعة قد أوقعت العين في المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه أندية من العيار الثقيل، مثل مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد البيضاوي المغربي، ما يجعله أمام تحدٍّ كبير لحجز إحدى بطاقتَي التأهل إلى الدور التالي.

ووفقاً لقواعد البطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، وسيكون «البنفسجي» مطالباً بالثقة بقدراته على تجاوز عقبة الدور الأول، مستعيناً بمفاتيح الخبرة التي يملكها في تشكيلته، إضافة إلى الصفقات التي يُتوقع أن يبرمها قبل انطلاق المشوار.

يُذكر أن مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم كان قد شكّل، في ديسمبر الماضي، لجنة خاصة لإدارة ملف مشاركة النادي التاريخية في كأس العالم للأندية 2025، تُعنى بالإشراف على جميع المستويات الإدارية، والتشغيلية، والتسويقية، والإعلامية، والتنظيمية، إلى جانب توفير أفضل الخدمات للجماهير.

سيغوفيا يلتحق بالتدريبات

عاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، ماتياس سيغوفيا، للتدريبات، بعد تعافيه من كسر في القدم اليمنى، كان قد استدعى خضوعه لعملية جراحية، مطلع يناير الماضي، غاب على أثرها عن صفوف «الزعيم».

وتشكل عودة اللاعب دفعة كبيرة للفريق الذي يواجه منعطفاً صعباً في سباق المنافسة على أحد المراكز المؤهلة إلى المسابقات الآسيوية في الموسم المقبل. يذكر أن «البنفسجي» يواصل تدريباته المسائية استعداداً لاستئناف بطولة الدوري نهاية الشهر الجاري.