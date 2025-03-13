الامارات | «ليزر رن» تخطف الأضواء في الظهور الأول بـ «ند الشبا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت بنجاح كبير منافسات بطولة الرماية مع الجري (ليزر رن)، التي أقيمت للمرة الأولى هذا العام، ضمن فعاليات النسخة الـ12 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بشعار «قدرات لا حدود لها».

وأشادت رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، الدكتورة هدى المطروشي، بالإجراءات التنظيمية للبطولة، والأجواء التنافسية التي وصفتها بالمميزة في دورة ند الشبا الرياضية. وقالت في تصريحات صحافية: «سعداء بالمشاركة للمرة الأولى في الدورة التي ستسهم بشكل كبير في الترويج لهذه الرياضة الأولمبية، وزيادة شعبيتها وانتشارها بين الشباب والشابات المواطنين».

شد الحبل

شهدت بطولة شد الحبل منافسات قوية وإثارة كبيرة وحضوراً جماهيرياً واسعاً، إذ فاز فريق الحرس الوطني، حامل لقب النسخة الماضية، على فريق مؤسسة دبي للإعلام بنتيجة (2-صفر)، ضمن الجولة الأولى لفئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتغلب فريق القوات البرية على فريق جهاز أمن الدولة دبي بالنتيجة ذاتها، في حين تغلب فريق وزارة الدفاع على فريق وزارة التربية والتعليم بنتيجة (2-صفر)، وفاز فريق الدفاع المدني برأس الخيمة على فريق شرطة دبي بنتيجة (2- صفر).

الكرة الطائرة

تتواصل منافسات بطولة الكرة الطائرة بمشاركة نخبة نجوم الكرة الطائرة العالمية، من فرنسا وإيطاليا وروسيا وبيلاروسيا، إضافة إلى لاعبي أندية الدوري الإماراتي، إذ تقام اليوم مباريات المجموعة الثانية، فيلتقي في التاسعة مساءً الهلال مع السماوي، ويلعب فريق فهود زعبيل، وصيف النسخة الماضية من البطولة، مع فريق التداوي 2 عند الـ11:00 مساء.

سلة الكراسي المتحركة

تصدر فريق شرطة دبي ترتيب الفرق المشاركة في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة برصيد ست نقاط، بعد فوزه في مباريات اليوم الثالث على فريق شرطة الشارقة بنتيجة (26-24)، كما فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي على فريق دائرة المالية بنتيجة (20-13)، وفاز فريق هيئة تنمية المجتمع على فريق الهمم بنتيجة (23-13)، وفاز فريق بلدية دبي على فريق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب دبي بنتيجة (20-صفر).