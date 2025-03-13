الامارات | فاكوندو: هزيمة العين ذهاباً وإياباً تؤكد جودة لاعبي الوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد لاعب الوحدة، فاكوندو دانييل، أن فوز «العنابي» على العين ذهاباً وإياباً في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الحالي، يؤكد جودة اللاعبين، مشدداً على أن الفريق يستحق نتائج أفضل من التي حققها في الدوري.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «نتائج الوحدة تحسنت في الفترة الماضية، إذ حققنا الفوز في الجولات الثلاث الماضية في الدوري على حساب أندية خورفكان وبني ياس والعين، ولكن لا أعلم إن كانت فترة توقف الدوري لارتباطات المنتخبات الوطنية جيدة لإعادة ترتيب الأوراق، والاستعداد بشكل أفضل للمباريات المقبلة، أو أن هذا التوقف قد يتسبب في إيقاف نسق المباريات الرسمية بالنسبة إلى لاعبي الوحدة، بعدما بات الفريق يسير بنسق تصاعدي».

وأضاف: «سعداء بتحسن نتائجنا، وأرى أن الوحدة يستحق نتائج أفضل من التي حققها في الدوري، إذ إننا أهدرنا العديد من النقاط التي كانت كفيلة باقترابنا بشكل أكبر من المنافسة على اللقب».

وأشار اللاعب - المنضم من أرسنال ساراندي إلى الوحدة، في صفقة انتقال حر في يناير 2023 - إلى أن «العنابي» يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، وقال: «ظهرنا بشكل جيد في العديد من المباريات التي لم نحقق خلالها الفوز، بينما أرى أن الفوز ذهاباً وإياباً على العين في الدوري يؤكد الجودة التي يمتلكها الفريق».

وأضاف: «سنقاتل في الفترة المقبلة على مواصلة الانتصارات، حيث إننا لن نركز على نتائج الفرق الأخرى، ولا نعلم ماذا يمكن أن يحدث في المباريات المقبلة، والأهم أن ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة، بعدما أصبح الفريق ليست لديه مباريات سوى في مسابقة الدوري».

يُذكر أن فاكوندو دانييل تألق بشكل لافت في المباراتين الماضيتين للوحدة أمام بني ياس والعين، إذ نجح في تعويض غياب هداف الفريق السوري عمر خريبين، بتسجيله هدفين في المباراتين عندما هز شباك «السماوي» بالهدف الأول لفريقه، ثم سجل هدف التعادل للوحدة في شباك خالد عيسى في «الكلاسيكو»، قبل أن يسجل إبراهيما ديارا هدف الفوز القاتل في الثواني الأخيرة.

وأسهم فاكوندو في خمسة أهداف مع الوحدة هذا الموسم في دوري المحترفين، حيث سجل أربعة أهداف، وصنع هدفاً، واللافت أن اللاعب تألق بالتخصص في مواجهتي العين في الدورين الأول والثاني، وسجل هدفين في مرمى «الزعيم»، ومن المفارقات أيضاً أن الهدفين جاءا تقريباً في التوقيت نفسه، إذ سجل هدف الفوز في مباراة الدور الأول في الدقيقة 64، وسجل هدف التعادل في المباراة الماضية في الدقيقة 68، علماً أن أول أهدافه في الموسم الحالي كان في مرمى العين، ثم سجل هدفه الثاني في مرمى دبا الحصن، ثم هدفاً في بني ياس، وهدفه الأخير في الكلاسيكو، ليثبت أنه رجل اللحظات الصعبة.

فاكوندو دانييل:

. أهدرنا نقاطاً عدة كانت كفيلة باقتراب الوحدة من المنافسة على اللقب.

. فاكوندو أسهم في 5 أهداف مع الوحدة هذا الموسم.. سجل 4 وصنع هدفاً.