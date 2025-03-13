شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية حارس.. "عبد الجليل حميدة" صاحب أول دورى عام مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتناول خلال شهر رمضان قصصا وحكايات حراس المرمى الكبار الذين أثروا فى حياتنا الكروية، وأصبحوا أساطير كروية، نظرا للأرقام القياسية التى خاضوا بها مبارياتهم، سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطنى.

ونتحدث اليوم عبد الجليل حميدة حارس مرمى الأهلى فى نهاية الأربعينيات.

البداية والنشأة: بدأ مشواره مع الكرة مع ناشئي نادي الاتحاد السكندري، ثم انضم عبد الجليل لفريق الترسانة، ثم انضم للنادى الاهلي عام1947.

البطولات: يعتبره الكثيرون أحد أفضل حراس مرمى الأهلي عبر تاريخه الطويل.. يعد واحداً من الجيل الذي حقق مع الأهلي أول لقب للدوري المصري موسم 1948/1949.

ألقابه: أطلقت جماهير الأهلى عدد من الألقاب على عبد الجليل حميدة على رأسها الحارس المطاطى للياقته البدنية ومرونته العالية، ولقب أيضا بالقبضة الفولاذية لقوة تصدياته للكرة.

عدد البطولات: توج عبد الجليل حميدة مع الأهلي بـ18 بطولة بواقع 11 لقباً للدوري العام و7 ألقاب لكأس مصر.