شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يهزم الأخبار المسائى 0/4 فى افتتاح مشوار الحفاظ على لقب دورة رابطة النقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت دورة رابطة النقاد الرياضيين الرمضانية بملاعب مركز شباب الجزيرة بمواجهات قوية، أبرزها فوز الخليج 365 على الأخبار المسائى برباعية نظيفة في بداية مشوار الخليج 365 للحفاظ على لقب البطولة التى يحمل لقبها.

أحرز أهداف الخليج 365 محمد عراقي وممدوح راشد وأحمد عبد الباسط ومحمد تريكة في المباراة، التي تألق فيها نجوم الفريق عمر الأيوبى وتريكة وعمر أنور وممدوح راشد ونادر عبد الباقى وسليمان النقر.

ويمثل فريق الخليج 365 في دورة رابطة النقاد الرياضين لعام 2025، عمر الأيوبي ووليد ماهر ومحمد عراقى وعمر أنور ومحمد إبراهيم تريكة وممدوح راشد، وأدهم البدراوي ونادر عبد الباقى وسليمان النقر وأحمد عبد الباسط.

وتنظم رابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله، الدورة الرمضانية سنويا ويشارك فيها كل الزملاء النقاد الرياضيين، ويتولى ملف الدورة إيهاب شعبان وهشام أبو الحديد.

وتوج الخليج 365 بلقب دورة رابطة النقاد الرياضيين للمرة السابعة في تاريخه في العام الماضى بفوزه على الفجر بنتيجة 2ـ1 فى المباراة النهائية.