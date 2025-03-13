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منتخب ناشئى اليد يتوجه من إسبانيا للبرتغال لخوض 3 وديات

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منتخب ناشئى اليد يتوجه من إسبانيا للبرتغال لخوض 3 وديات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 13 مارس 2025 02:30 ص

يتوجه منتخب ناشئى كرة اليد من إسبانيا إلى البرتغال لخوض 3 وديات مع صاحب الأرض، استعدادًا لخوض بطولة العالم المقرر تنظيمها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل. ويلتقى منتخب الناشئين مع البرتغال فى 3 وديات أيام 14 و15 و16 مارس.

وضمت قائمة منتخب الناشئين كلا من: يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود - عمر مصطفي بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين طارق محروس المدير الفني - مهند السحيلي المدرب العام - محمد سراج مدرب حراس المرمى - مازن محمد المدير الإداري - مصطفى محمد أخصائي العلاج الطبيعي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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