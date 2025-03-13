شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره سموحة في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ويلتقى الزمالك مع سموحة في التاسعة و النصف من مساء السبت المقبل، بإستاد القاهرة، بربع نهائي كأس مصر، بدلا من إقامة المباراة يوم الجمعة 10 مارس، حيث تم تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة.

تأهل الزمالك وسموحة لربع نهائى الكأس

و تأهل الزمالك لربع نهائي كأس مصر بعد التغلب على مودرن سبورت فى دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف، بينما صعد سموحة بالتغلب على زد بهدف دون رد.

الزمالك يرسل خطاب لرابطة الأندية للحصول على نقاط القمة

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خطاباً رسمياً إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة الأهلي في الجولة الأولى لمباريات المرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التزم بالموعد المعلن للقاء، وتوجه إلى ملعب المباراة، في حين تغيب الفريق المنافس.

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