كالعادة.. الريال في الأبطال أسطورة المجد والحظ!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: كالعادة لا يمكن لأحد تفسير علاقة ريال مدريد مع دوري الأبطال الأوروبي، فهي أكثر العلاقة الأكثر غموضاً وإثارة في تاريخ كرة القدم، إنها قصة المجد الكروي الذي يمر عبر بوابة التاريخ و"الحظ" المثير للجدل، والذي يثير حفيظة كل من لا يحب الريال.

عشاق الملكي يرون الانتصارات المثيرة الصعبة لفريقهم في البطولة القارية مزيجاً من التاريخ وقوة الشخصية والواقع الذي يفيض روحاً وحيوية، فيما يرى أعداء الريال أن قصته مع دوري الأبطال ما هي إلا مجاملات تحكيمية وسيناريوهات حظ خيالية.

حسم ريال مدريد عبوره للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بالفوز بركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد بنتيجة (4-2)، ليضرب موعدًا مع آرسنال الإنجليزي.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بفوز الروخيبلانكوس، وسجل هدف المباراة الوحيد كونور كالاجربالدقيقة الأولى، وفقاً لرصد "كوورة".

بدأت المباراة بمفاجأة مبكرة، حيث تقدم أتلتيكو مدريد بعد 27 ثانية فقط، من انطلاقة مميزة من رودريجو دي بول الذي وصل إلى الخط الجانبي لمنطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية أرضية.

النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز لمس الكرة بكعبه بطريقة فنية رائعة، مقدمًا تمريرة مثالية إلى جالاجر القادم من الخلف، والذي سدد بقوة في شباك تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

وصوب رودريجو دي باول كرة رأسية ارتطمت بالمدافع روديجر قبل أن تصل بين أحضان الحارس كورتوا في الدقيقة 16.

وطالب فينيسيوس جونيور بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 19، إثر وجود لمسة يد على جوليانو سيميوني داخل المنطقة، لكن الحكم مارتشينياك أشار إلى استكمال اللعب.

وتألق كورتوا في التصدي لتصويبة قوية داخل المنطقة من جوليان ألفاريز في الدقيقة 25. وواصل الحارس البلجيكي التصديات المميزة، وأمسك بتصويبة من جوليان ألفاريز في الدقيقة 39.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أتلتيكو مدريد بهدف دون رد. ومع بداية الشوط الثاني، صوب جوليان ألفاريز كرة تصدى لها تيبو كورتوا في الدقيقة 46.

وحاول تشواميني تسديد كرة لكنها مرت بعيدا عن مرمى الحارس أوبلاك في الدقيقة 51.

وتعرض مبابي لعرقلة واضحة داخل منطقة جزاء أتلتيكو مدريد، من قبل المدافع كليمونت لينجليه في الدقيقة 67، واحتسب الحكم ركلة جزاء، انبرى لتنفيذها فينيسيوس جونيور، لكنه

سدد أعلى العارضة ليهدر فرصة إدراك التعادل. وكاد جوليانو سيميوني أن يُضاعف النتيجة للروخيبلانكوس، بتصويبة قوية تصدى لها الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 70.

وتعرض فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد، لإصابة عضلية في الدقيقة 82، وقرر أنشيلوتي سحبه والدفع بفران جارسيا بدلا منه.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، ليكون التعادل في المباراتين (2-2)، ليتجه اللاعبون للأشواط الإضافية.

ولم تتغير الأمور خلال الأشواط الإضافية، حيث استمر الحال كما هو، ليتم اللجوء لركلات الحظ الترجيحية.

وابتسم الحظ للميرنجي، حيث أهدر خوسيه ألفاريز وماركوس يورينتي لأتلتيكو مدريد، بينما أهدر لوكاس فاسكيز من صفوف الريال، ليعبر الملكي للدور ربع النهائي بنتيجة (4-2).