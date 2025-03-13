دوري أبطال أوروبا: أستون فيلا يجدد فوزه على كلوب بروج المنقوص ويبلغ ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - برمنغهام (المملكة المتحدة) : جدد أستون فيلا الانكليزي فوزه على كلوب بروج البلجيكي المنقوص عندما تغلب عليه 3 0 الأربعاء على ملعب "فيلا بارك" في برمنغهام في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وبلغ ربع النهائي.

ويدين أستون فيلا بفوزه الى مهاجمه الدولي الاسباني البديل ماركو أسينسيو الذي سجل هدفين في الدقيقتين 50 و61، والهولندي أيان ماتسن صاحب الهدف الثاني (57).

وهي الثنائية الثالثة لأسينسيو بألوان أستون فيلا المعار منه من باريس سان جرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية بعد الاولى ضد تشلسي (2 1) في الدوري، والثانية ضد كارديف سيتي (2 0) في الدور الخامس لمسابقة كأس الاتحاد الانكليزي، رافعا رصيده الى ثمانية أهداف مع فريقه الجديد.

وكان أستون فيلا فاز 3 1 ذهابا في بروج الثلاثاء الماضي.

ويلتقي الفريق الإنكليزي الحالم بتكرار انجاز 1982 حين توج باللقب، في الدور المقبل مع باريس سان جرمان الذي أطاح بليفربول الانكليزي الثلاثاء بركلات الترجيح بعد تبادلهما الفوز ذهابا وايابا بنتيجة واحدة (1 0).

وهي المرة الثالثة التي يلتقى فيها الفريقان الانكليزي والبلجيكي في تاريخ مواجهاتهما في المسابقة وجميعها هذا الموسم حيث فاز الفريق البلجيكي 1 0 على أرضه في دور المجموعة الموحدة، وردّ الفريق الانكليزي الدين 3 1 على الملعب ذاته في ذهاب ثمن النهائي قبل ان يجدد انتصاره في برمنغهام اليوم.

وغابت الفرص الحقيقية من الفريقين حتى انطلق ماركوس راشفورد، المعار من مانشستر يونايتد، خلف الدفاع وحاول التوغل داخل المنطقة لكنه تعرض إلى العرقلة من كيرياني سابي فكان نصيبه بطاقة حمراء في ضربة قاسية مبكرة لفريقه (17).

وانبرى الدولي البلجيكي يوري تيليمانس للركلة الحرة المباشرة أبعدها مواطنه حارس المرمى سيمون مينيوليه بصعوبة قبل أن يشتتها الدفاع (19).

وجرب المغربي الاصل شمس الدين الطالبي حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها حارس المرمى الدولي الارجنتيني إيميليانو مارتينيس (34).

وكاد راشفورد أن يفعلها بتسديدة من خارج المنطقة مرت بجور القائم الأيمن (45).

ودفع المدرب الاسباني لاستون فيلا أوناي إيمري بالجامايكي ليون بايلي واسينسيو مطلع الشوط الثاني وكانا عند حسن ظنه بمساهمتهما في افتتاح التسجيل عندما مرر الاول كرة على طبق من ذهب الى الثاني داخل المنطقة فسددها قوية من مسافة قريبة في سقف المرمى (50).

وكاد أسينسيو يضيف الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع فهيأها لنفسه داخل المنطقة وسددها زاحفة ارتدت من القائم الايسر إلى الحارس مينيوليه (54).

وعزز ماتسن تقدم أصحاب الارض بهدف ثان بمتابعة من مسافة قريبة لتمريرة مورغان رودجرز (57).

وأضاف أسينسيو هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه اثر تمريرة من راشفورد تابعها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (61).