شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت خاصة فى السكة الحديد بعد تخطى عقبة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو الشركة الراعية لفريق السكة الحديد صرف مكافآت خاصة للاعبين بعد الفوز خارج الأرض على طنطا بهدفين مقابل هدف فى الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دورى المحترفين.

جاء ذلك بعد تواصل الانتصارات ووصول الفريق للنقطة 38 فى المركز الخامس بجدول الترتيب ودخوله ضمن الأندية التى تنافس على الصعود لدورى الأضواء، بعد أن كان بعيدا تماما طوال لقاءات الدور الأول.

وأسفرت مباريات الجولة الـ24 بدورى المحترفين التي أقيمت أول أمس الثلاثاء عن فوز وى خارج ملعبه على السويس بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 43 نقطة ويصعد للمركز الثانى بجدول الترتيب مؤقتا، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.

كما نجح السكة الحديد بقيادة أيمن المزين في تحقيق فوز غالى وثمين على طنطا بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد أبناء السيد البدوى عند 20 نقطة في المركز السابع عشر، كما فاز القناة خارج ملعبه على المنصورة بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع.

في الوقت نفسه نجح راية في تحقيق الفوز على الترسانة بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 35 نقطة في المركز الثامن، وفاز سبورتنج على ديروط بهدف مقابل لا شىء.