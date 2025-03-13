شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحصل على إجازة أسبوعا للسفر إلى سويسرا وراحة 3 أيام للاعبى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد ثابت، مسئول الإعلام والمتحدث باسم شئون كرة القدم في النادي الأهلي، عن حصول السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر على إجازة لمدة أسبوع بعد عدم خوض لقاء القمة أمام الزمالك.

وقال محمد ثابت: "حصل مارسيل كولر على إجازة لمدة أسبوع، وسينضم اللاعبون الدوليون لمعسكرات منتخباتهم، أما المجموعة الأخرى فتحصل على راحة 3 أيام، فيما سيعود كولر إلى القاهرة يوم 20 مارس بعد نهاية إجازته استعدادا للمرحلة المقبلة".

وأوضح أن النادي الأهلي لن يتوانى عن دعم المنتخبات المختلفة، ومن المستحيل رفض النادي إرسال لاعبيه للمعسكرات، فأحد أهم تمسك الأهلي بقراره هو لمصلحة الكرة المصرية، وليس المصلحة الشخصية".

واستطرد المتحدث باسم فريق الكرة بالنادي الأهلي: "دعم جماهير الأهلي للفريق يشرفنا جميعا، ونحن ممتنون بهذا الجمهور العظيم ووقوفه خلف الفريق في كل الأحوال". واختتم ثابت تصريحاته: "لاعبو الأهلي توجهوا بالشكر للجماهير من أنفسهم تقديرا على دعمهم الكبير".