شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية من الجبلاية.. حسين حجازي أول مدرب لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عام 1920 والتي شهدت تشكيل المنتخب الوطني الأول تولى وقتها حسين حجازي منصب المدير الفني ليكون أول مدرب في تاريخ مصر، وظهر لأول مرة في أغسطس 1920 أمام منتخب إيطاليا، وهُزم بنتيجة 2–1 فى جولة التصفيات.

واستمر حسين حجازي في منصب المدير الفني لمدة أربعة سنوات في الفترة من 1920 حتى 1924.

وتولى بعدها الاسكتلندي جيمس ماكراي منصب المدير الفنى خلفا لحسين حجازى فى الفترة من 1934 حتى 1936.

وكان منتخب مصر أول منتخب أفريقي يخوض نهائيات كأس العالم، حيث تعود مشاركته الأولى إلى كأس العالم 1934 التي عقدت في إيطاليا، حيث وصل المصريون بسهولة وفازوا على فلسطين في التصفيات 7–1 ذهابا و4–1 إيابا.

وفي أول ظهور لمنتخب مصر فى نهائيات كأس العالم، في 27 مايو 1934 هُزم المصريون أمام المجر صاحبة السمعة الكروية المدوية آنذاك بنتيجة 4–2، وكان المصري عبد الرحمن فوزي صاحب الهدفين.