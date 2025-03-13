شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة راحة سلبية للاعبى المصرى.. والعودة الجمعة استعدادا لـ زد بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب نهاية مباراة الأربعاء والتي جمعت بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بيراميدز بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري نايل، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، قرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية ليوم واحد.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء غدا الجمعة، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الأولى من كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق زد والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأربعاء المقبل الموافق التاسع عشر من مارس الجاري على استاد السويس الجديد.

رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 31 نقطة خلال، ويسيطر على المركز الرابع فى المربع الذهبي، بعدما خاض 18 مباراة، فاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 آخرين.

وعزز فريق بيراميدز صدارته للدوري بتعادل سلبي أمام نظيره المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت الفريقين، الأربعاء على استاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقاد محمود ناجي مباراة بيراميدز والمصري، بمعاونة كل من، هاني خيري مساعد أول، ومحمد محمود لطفي مساعد ثاني، ومحمد التابعي حكمًا رابعًا.بينما يقود محمد الصباحي غرفة الفار، ويساعده محمد نهاد.

وضم تشكيل بيراميدز: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي، والوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل - رمضان صبحي، والهجوم: فيستون ماييلي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - طارق علاء - محمود مرعي - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - أحمد توفيق - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي".

بينما ضم تشكيل المصري: "حراسة المرمى: محمود جاد، والدفاع: كريم العراقي، خالد صبحي، باهر المحمدي، وفي الوسط: حسن علي، أحمد عيد، محمد مخلوف، أحمد عامر، عبد الرحيم دغموم، والهجوم: ميدو جابر، صلاح محسن.

وعلى دكة البدلاء تواجد: "محمود حمدي، عمرو سعداوي، محمد دبش، حسين فيصل، فخر الدين بن يوسف، يوسف الجوهري، أحمد القرموطي، جون إيبوكا، إسلام عطية".