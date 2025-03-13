شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين رجل مباراة غزل المحلة و زد بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد شادى حسين مهاجم فريق زد جائزة رجل مباراة فريقه أمام غزل المحلة، عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بعد إحرازه ثلاث أهداف في اللقاء.

وكان فريق زد حقق الفوز على نظيره غزل المحلة بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل". وأحرز شادى حسين مهاجم فريق زد ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 30، 45، 73 من زمن اللقاء. وأحرز شادى حسين مهاجم فريق زد ثلاث أهداف "هاتريك" في الدقائق 30، 45، 73.

وبهذه النتيجة يحتل فريق زد المركز الأول بالمجموعة الثانية من عمر ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 24 نقطة بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 17 محتلا المركز السادس.