شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر قطر التحضيرى لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه المدير الفني قائمة المنتخب الانتظام في معسكر مفتوح بالهدف اعتبارا من اليوم الخميس إلى يوم الأحد المقبل موعد السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة قطر الدولية من 17 إلى 26 مارس الجاري بمشاركة منتخبات: قطر والإمارات وكرواتيا.

وتأتى الدورة في إطار استعدادات الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 26 أبريل المقبل، وهى البطولة المؤهلة إلى كأس العالم للشباب.

وتضم قائمة المنتخب 35 لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي في حراسة المرمي، ويوسف عبدالحفيظ ومحمد سمير وإبراهيم عادل واحمد عابدين وعبدالله بوستنجي ومحمد جمال وعبدالعزيز سعيد وبلال موسي وسيف عصام ومعاذ عطية ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسوني وعمر عبدالمجيد وتيبو وعمرو بيبو ومحمد عبدالله وعمرو أسامة وأحمد أبوالفتح ويوسف شلبي ومحمد أشرف ومحمد عبدالناصر وعمر خضر وأدهم علاء وكريم سعيد ومهند محمد وراغب عبدالهادى ومحمد أحمد.

ويؤدي منتخب الشباب تدريباته اعتبارا من الخميس حتى موعد السفر؛ بعدها يختار أسامة نبيه قائمة الأسماء النهائية المقرر سفرها من بين القائمة المعلنة.

ويخوض منتخب الشباب لكرة القدم مواليد 2005 ثلاث مباريات ودية في دورة قطر الدولية، وقال حماده أنور المدير الإداري للمنتخب أن المنتخب سيلعب يوم 19 مارس مع قطر ويوم 22 مارس مع الإمارات ويوم 26 مارس مع كرواتيا.

ويضم جهاز المنتخب كلا من: أسامة نبيه المدير الفني وحماده أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد عصام محلل الأداء وأحمد ممدوح، وأحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.