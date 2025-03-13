شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب دورى المحترفين بعد الجولة الرابعة والعشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة الـ24 التى أقيمت أمس الأربعاء عن فوز أبو قير للأسمدة خارج ملعبه على لافيينا بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 43 نقطة بدوري المحترفين.

وفى إطار مباريات نفس الجولة حقق أسوان فوزا غاليا على الداخلية بهدفين مقابل هدف، كما فاز المقاولون العرب على بترول أسيوط بهدف مقابل لا شىء ليستمر فى وصافة المجموعة برصيد 46 نقطة، بينما تعادل بروكسى مع بلدية المحلة بهدف لمثله، كما تعادل دجلة مع كهرباء الإسماعيلية سلبيا.

وأسفرت مباريات الجولة الـ24 بدورى المحترفين التي أقيمت أول أمس الثلاثاء عن فوز وى خارج ملعبه على السويس بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 43 نقطة ويصعد للمركز الثانى بجدول الترتيب مؤقتا، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.

كما نجح السكة الحديد بقيادة أيمن المزين في تحقيق فوز غالى وثمين على طنطا بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد أبناء السيد البدوى عند 20 نقطة في المركز السابع عشر، كما فاز القناة خارج ملعبه على المنصورة بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع.

وادى دجلة 48 نقطة

المقاولون العرب 46 نقطة

أبو قير للأسمدة 43 نقطة

وى 43 نقطة

السكة الحديد 38 نقطة

كهرباء الإسماعيلية 37 نقطة

أسوان 37 نقطة

القناة 36 نقطة

الترسانة 35 نقطة

بروكسى 34 نقطة

بترول أسيوط 32 نقطة

الداخلية 29 نقطة

بلدية المحلة 26 نقطة

لافيينا 24 نقطة

راية 23 نقطة

السويس 22 نقطة

طنطا 20 نقطة

سبورتنج 20 نقطة

المنصورة 18

ديروط 17 نقطة