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شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12-3-2025 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها فوز فريق فاركو على نظيره البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

هاتريك "شادى حسين" يقود زد للفوز على غزل المحلة بدورى نايل

حقق فريق زد الفوز على نظيره غزل المحلة بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل". وأحرز شادى حسين مهاجم فريق زد ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 30، 45، 73 من زمن اللقاء.

أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى قبول استقالة طلعت يوسف المدير الفني للفريق على خلفية تراجع النتائج في المباريات الماضية بالدوري.

منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لاعبي الفريق راحة أربعة ايام من التدريبات عقب إنتهاء المعسكر المُغلق الذي أقامه الفريق مؤخراً لمباراة القمة أمام الزمالك.

شهدت الساعات الماضية تردد اسم محمد شريف لاعب الاهلى السابق والخليج السعودى الحالى عن اقترابه من نادى الزمالك، ودخول مسئولى الابيض فى مفاوضات لضم اللاعب.

كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك أن أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالنادي لعب دورا كبيرا في تفعيل بند الشراء بعقد المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق والذي مدد عقده مع النادي لمدة 3 سنوات لينتهي في 2028.

يفاضل مسئولو نادى الاتحاد السكندري بين أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق سيراميكا وحسام البدري لقيادة زعيم الثغر في الفترة القادمة خلفا لطلعت يوسف الذي تم قبول استقالته عقب الهزيمة من الجونة أمس.

منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لاعبي الفريق راحة أربعة ايام من التدريبات عقب إنتهاء المعسكر المُغلق الذي أقامه الفريق مؤخراً لمباراة القمة أمام الزمالك.

يترقب مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب قرار رابطة الأندية بشأن مباراة القمة، التي كان مقرر إقامتها أمس بين الفريقين، ولكن غاب الأهلى عن الحضور لملعب المباراة.