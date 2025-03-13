شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى دورى نايل.. أسامة فيصل وإمام عاشور يتقاسمان الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقاسم الثنائى إمام عاشور لاعب فريق الاهلى، وأسامة فيصل مهاجم فريق البنك الاهلى صدارة جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 9 أهداف لكل منهما.

وأقيم مساء الأربعاء 12 – 3 – 2025 ثلاث مباريات ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية، حيث استضاف فريق المصرى نظيره بيراميدز والتقى غزل المحلة مع زد وواجه البنك الأهلى فريق فاركو.

بيراميدز يتعادل مع المصري سلبيا ويعزز صدارته للدورى فى مرحلة التتويج

عزز فريق بيراميدز صدارته للدوري بتعادل سلبي أمام نظيره المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء على استاد السويس، في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لبطولة الدوري المصري الممتاز.

هاتريك "شادى حسين" يقود زد للفوز على غزل المحلة بدورى نايل.. فيديو

حقق فريق زد الفوز على نظيره غزل المحلة بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

فاركو يهزم البنك الأهلى 2-1 ويقفز للمركز السادس فى مجموعة التتويج بالدوري

فاز فريق فاركو على نظيره البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثانى لمرحلة البطولة بالدوري.



هدافين دورى نايل

جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل"