شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى خطابا باستدعاء 3 لاعبين لمنتخب مصر مواليد 2008 والان مع تفاصيل الخبر

تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 3 لاعبين للانضمام لقائمة المنتخب الوطني مواليد 2008، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بدولة المغرب 2025.

واللاعبون هم: عمر عبد العزيز "حارس مرمى"، معاذ محمد "مدافع"، محمد حمد "جناح هجومي".

ومن المقرر أن ينتظم منتخب مصر مواليد 2008 في معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، خلال الفترة من 13 مارس وحتى 25 من نفس الشهر.

ويشارك منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بدولة المغرب خلال الفترة من 26 مارس وحتى 20 أبريل المقبل.