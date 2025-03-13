شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الشهدى حكما لمباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكم مباراة فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، أمام طلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف مساء الخميس، على استاد جهاز الرياضة، فى الجولة الأولى من مرحلة الهروب من الهبوط فى دورى nile.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

ويفقد الإسماعيلى العديد من الغيابات يأتي في مقدمتهم الثلاثى عماد حمدى ومحمد عمار وحاتم سكر للإيقاف بعد حصولهم على الإنذار الثالث أمام زد في الجولة الماضية، بالإضافة إلى محمد بيومى ومحمد عبد السميع ومحمد حسن وعبد الله السعيد وأحمد الشيخ للإصابة.

ويستعيد خدمات الثنائى أحمد عادل عبد المنعم ومحمد نصر في مباراة الطلائع، حيث تعافى الأول من الإصابة، فيما عاد الثانى من الإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات.

وقرر تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، دخول الفريق اليوم معسكر معلق، استعدادا لطلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة، فى الجولة الأولى من مرحلة الهروب من الهبوط فى دورى nile.