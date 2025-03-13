شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يحصد جائزة رجل مباراة بيراميدز والمصري في دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج إبراهيم عادل بجائزة رجل مباراة فريقه بيراميدز ونظيره المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء وانتهت بالتعادل السلبي على استاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، فيما يحتل المصري البورسيعدي المركز الرابع بـ31 نقطة.

وقاد محمود ناجي مباراة بيراميدز والمصري، بمعاونة كل من، هاني خيري مساعد أول، ومحمد محمود لطفي مساعد ثاني، ومحمد التابعي حكمًا رابعًا.بينما يقود محمد الصباحي غرفة الفار، ويساعده محمد نهاد.

وضم تشكيل بيراميدز: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي، والوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل - رمضان صبحي، والهجوم: فيستون ماييلي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - طارق علاء - محمود مرعي - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - أحمد توفيق - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي".

بينما ضم تشكيل المصري: "حراسة المرمى: محمود جاد، والدفاع: كريم العراقي، خالد صبحي، باهر المحمدي، وفي الوسط: حسن علي، أحمد عيد، محمد مخلوف، أحمد عامر، عبد الرحيم دغموم، والهجوم: ميدو جابر، صلاح محسن.

وعلى دكة البدلاء تواجد: "محمود حمدي، عمرو سعداوي، محمد دبش، حسين فيصل، فخر الدين بن يوسف، يوسف الجوهري، أحمد القرموطي، جون إيبوكا، إسلام عطية".