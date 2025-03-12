شكرا لقرائتكم خبر عن زد يتقدم على غزل المحلة بهدفي شادى حسين في الشوط الأول .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم فريق زد على نظيره غزل المحلة بهدفين دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد غزل المحلة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

أحرز هدفين فريق زد شادى حسين في الدقيقتين 30 و 2+45 .

شهدت أحداث الشوط الاول سيطرة تامة من قبل لاعبو فريق زد وأهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف فى غياب تام من قبل لاعبو غزل المحلة عن مناطق الخطورة لدى الخصم.

وجاء التشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى ..أحمد العربي.

خط الدفاع ..عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، محمد جابر ، يحيى زكريا.

خط الوسط..محمد أشرف "بن شرقي" ، موري توريه ، أحمد فوزي ، رشاد العرفاوي.

الهجوم.. محمد أشرف ، محمد حمدي زكي.

بينما جاء تشكيل فريق زد بقيادة حمادة صدقى كالتالى :

حراسة المرمى .. على لطفى.

خط الدفاع ..أحمد طارق ، محمد أسماعيل ، سامح إبراهيم ، أحمد أشرف.

خط الوسط ..ماتا ماجاسا ، أحمد الصغيرى ، بيتر موتوموسى.

الهجوم .. مصطفى "زيكو" ، مصطفى سعد "ميسى" ، شادى حسين.

يحتل زعيم الغربية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 17 نقطة بينما فريق زد بالمركز العاشر برصيد 21 نقطة.