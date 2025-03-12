شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين البنك الأهلى وفاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

تعادل فريقا البنك الأهلى وفاركو سلبياً في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثانى لمرحلة البطولة بالدوري.

تشكيل البنك الأهلي ضد فاركو

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: محمود الجزار – داو سيريل – محمد بسيوني – يعقوبو.

الوسط: سيرجي آكا – سعيدو سيمبوري – أحمد ربيع – أحمد مدبولي.

الهجوم: أسامة فيصل – أحمد ياسر ريان.

تشكيل فاركو ضد البنك الأهلى

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: جابر كامل – باباكار ندياي – ياسين مرعي – عزمي غومة.

الوسط: محمود عماد – جيفرسون إنكادا – محمد فخري.

الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – ياسين الملاح.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.