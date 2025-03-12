شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم إيسترن ويتأهل لمواجهة الاتحاد السكندرى فى نصف نهائي كأس مصر للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي علي نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 3-0 في ربع نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 ،ليتأهل إلي نصف النهائي لمواجهة الاتحاد السكندرى.

تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مواجهات بلاى اوف دور نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على كمدار يومى 16 ، 18 مارس الجارى ، بينما تم تحديد يوم 19 من نفس الشهر لإقامة مباراة فاصلة إن وجدت.

يتنافس فى قبل النهائى على مدار اليومين الإتحاد السكندرى مع بتروجت و الزمالك مع الأهلى.

استطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التتويج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة علي التوالي بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

تأهل الأهلي إلى النهائي بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0، بينما تأهل الزمالك بالفوز علي سبورتنج بنتيجة 3-0 أيضا.

وأقيمت مباريات سوبر الرجال للموسم المحلي 2023-2024 بحضور جماهيري وفقا لقرار الاتحاد المصري للكرة الطائرة.