شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم إيسترن ويتأهل لمواجهة الاتحاد السكندرى فى نصف نهائي كأس مصر للطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 12 مارس 2025 10:17 م
فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي علي نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 3-0 في ربع نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 ،ليتأهل إلي نصف النهائي لمواجهة الاتحاد السكندرى.
تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مواجهات بلاى اوف دور نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على كمدار يومى 16 ، 18 مارس الجارى ، بينما تم تحديد يوم 19 من نفس الشهر لإقامة مباراة فاصلة إن وجدت.
يتنافس فى قبل النهائى على مدار اليومين الإتحاد السكندرى مع بتروجت و الزمالك مع الأهلى.
استطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التتويج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة علي التوالي بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.
تأهل الأهلي إلى النهائي بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0، بينما تأهل الزمالك بالفوز علي سبورتنج بنتيجة 3-0 أيضا.
وأقيمت مباريات سوبر الرجال للموسم المحلي 2023-2024 بحضور جماهيري وفقا لقرار الاتحاد المصري للكرة الطائرة.
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