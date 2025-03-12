شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف المستحقات المالية بالمنصورة بعد الخسارة أمام القناة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة المنصورة برئاسة محمد بسيونى إيقاف المستحقات المالية للاعبين لحين تحسن النتائج بعد الخسارة التى منى بها الفريق بالأمس على ملعبه أمام القناة بهدف مقابل للاشئ فى الجولة الـ24 من مسابقة دورى المحترفين.

يأتى ذلك بسبب تردى نتائج الفريق والتى جعلته فى المركز قبل الأخير للدورى برصيد 18 نقطة .

وأسفرت مباريات الجولة الـ24 بدورى المحترفين التي أقيمت أمس الثلاثاء عن فوز وى خارج ملعبه على السويس بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 43 نقطة ويصعد للمركز الثانى بجدول الترتيب مؤقتا، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.

كما نجح السكة الحديد بقيادة أيمن المزين في تحقيق فوز غالى وثمين على طنطا بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد أبناء السيد البدوى عند 20 نقطة في المركز السابع عشر، كما فاز القناة خارج ملعبه على المنصورة بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع.

في الوقت نفسه نجح راية في تحقيق الفوز على الترسانة بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 35 نقطة في المركز الثامن، وفاز سبورتنج على ديروط بهدف مقابل لا شىء.