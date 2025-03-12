شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12-3-2025 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها إعلان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى قبول استقالة طلعت يوسف المدير الفني للفريق على خلفية تراجع النتائج في المباريات الماضية بالدوري.

شهد مران الزمالك اليوم الأربعاء العديد من الأحداث المهمة،استعداداً لمواجهة سموحة في ربع نهائي بطولة كأس مصر المقرر لها في التاسعة ونصف مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي. أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى قبول استقالة طلعت يوسف المدير الفني للفريق على خلفية تراجع النتائج في المباريات الماضية بالدوري.

منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لاعبي الفريق راحة أربعة ايام من التدريبات عقب إنتهاء المعسكر المُغلق الذي أقامه الفريق مؤخراً لمباراة القمة أمام الزمالك.

يخضع ثنائي الأهلي طاهر محمد طاهر وعلي معلول لفحص طبي خلال الساعات القادمة من أجل تحديد موعد انتظامهما في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، بعدما غابا لفترة طويلة بسبب الإصابة. شهدت الساعات الماضية تردد اسم محمد شريف لاعب الاهلى السابق والخليج السعودى الحالى عن اقترابه من نادى الزمالك، ودخول مسئولى الابيض فى مفاوضات لضم اللاعب. يترقب مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب قرار رابطة الأندية بشأن مباراة القمة، التي كان مقرر إقامتها أمس بين الفريقين، ولكن غاب الأهلى عن الحضور لملعب المباراة.

استعرض جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عضو مجلس فيفا، الكرة الرسمية لكأس العالم للأندية 2025 أمام الأهرامات، تقديرا للهوية الحضارية المصرية وكنوع من الدعاية السياحية لمصر .