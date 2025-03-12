شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة تونسية بأداء الحكم المصري أحمد الغندور في لقاء الترجي وشبيبة العمران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظي الحكم المصري أحمد الغندور بإشادة واسعة من كبار خبراء التحكيم في تونس، بعد إدارته المتميزة لمباراة الترجي ومضيفه شبيبة العمران، التي انتهت بالتعادل 2-2، في لقاء ناري أقيم اليوم الأربعاء على ملعب الشاذلي زويتن، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري الدرجة الأولى التونسي.

وأثنى كل من جمال حيمودي، رئيس لجنة الحكام في تونس، ومراد الدعمي، الحكم الدولي السابق، على مستوى الغندور، مؤكدين أنه قدم أداءً قويًا وسيطر على اللقاء رغم أجوائه الحماسية.

وصل الغندور إلى تونس متأخرًا، مما أثار تكهنات حول إمكانية تعيين حكم تونسي بدلًا منه، إلا أنه نجح في اللحاق بالمباراة وأثبت جدارته بإدارة اللقاء بحنكة وهدوء.

وعزز الترجي صدارته لجدول ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد شبيبة العمران في الترتيب 12 ب 22 نقطة.

انتهي الشوط الأول من مباراة الشبيبة الرياضية بالعمران ضد الترجي بتعادل الفريقين سلبيا، وفي الشوط الثاني أحرز كل فريق هدفين حيث جاءت أهداف الترجي التونسي عن طريق كل من يوسف البلايلي في الدقيقة 70 ويان ساس في الدقيقة 83 ، بينما أحرز فريق الشبيبة هدفيه عن طريق كل من زواغي في الدقيقة 75 وخيميسي في الدقيقة 98.