شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يفاضل بين الرمادي والبدري لخلافة طلعت يوسف والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل مسئولو نادى الاتحاد السكندري بين أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق سيراميكا وحسام البدري لقيادة زعيم الثغر في الفترة القادمة خلفا لطلعت يوسف الذي تم قبول استقالته عقب الهزيمة من الجونة أمس.

ويتواصل مسئولو نادى الاتحاد السكندري مع المدربين المرشحين للتفاوض معهم بشان طلباتهم المالية من أجل تدريب زعيم الثغر والتوصل إلى اتفاق من أجل تصحيح مسار الفريق في مسابقة الدوري.

وجاء قرار قبول استقالة طلعت يوسف بسبب سوء النتائج بعد فشل التواجد في التسع فرق التي تنافس على صدارة الدوري إضافة إلى الخسارة من الجونة في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري.

وكان أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى قبول استقالة طلعت يوسف المدير الفني للفريق على خلفية تراجع النتائج في المباريات الماضية بالدوري في بيان رسمي:" مجلس الإدارة يقرر قبول أستقالة الكابتن طلعت يوسف، وخصم 200 ألف جنية من جميع لاعبى الفريق، و إيقاف جميع مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج".