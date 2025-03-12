شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة سموحة بكأس مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد مران الزمالك اليوم الأربعاء العديد من الأحداث المهمة،استعداداً لمواجهة سموحة في ربع نهائي بطولة كأس مصر المقرر لها في التاسعة ونصف مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وعقد بيسيرو المدير الفني للزمالك،جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية طالبهم فيها بضرورة غلق ملف مباراة القمة بالدوري، والتركيز على مواجهة سموحة المقبلة في ظل أهمية اللقاء في مشوار الفريق ببطولة كأس مصر.

وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة مواصلة التركيز والعمل بجدية خلال الفترة الحالية استعداداً للمباريات المقبلة وشرح البرنامج التدريبي الموضوع لهم في الفترة الحالية استعداداً لمواجهة سموحة المرتقبة.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات تأهيلية للاعبين خلال المران وقسمها إلى جزئين، وكان الأول منها عبارة عن تدريبات تأهيلية باستخدام الأدوات المخصصة، في حين تضمن الجزء الثاني تدريبات بالكرة.

وشهدت التدريبات مشاركة محمود جهاد لاعب الوسط،بشكل تدريجي وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع له بالتنسيق بين الجهاز الطبي والفني لتجهيزه بالشكل الأمثل، بعد تعافية من إصابة العضلة الخلفية التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.

وخاض لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة خلال المران وركز الجهاز الفني مع اللاعبين على بعض الجوانب والنقاط الخططية الخاصة في إطار التجهيز للمباراة المقبلة،وقام المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون بمنح التعليمات بشكل مستمر للاعبين أثناء أداء هذه الفقرة وتصحيح الأخطاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.



أحمد حمدى



الونش



إيشو



بنتايج



بيسيرو



جهاد



حسام عبد المجيد



سيف الجزيري



سيف جعفر



شيكابالا



صلاح الدين مصدق



عبد الله السعيد



عمر جابر



عواد



فتوح



كوستا ونداى



محمد السيد



محمد حمدى