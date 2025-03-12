شكرا لقرائتكم خبر عن حل مشكلة الكهرباء واستكمال مباراة الأهلي وإيسترن في ربع نهائي كأس الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 12 مارس 2025 09:30 م
عادت مباراة فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي أمام نظيره إيسترن كومباني للاستكمال بعد فترة توقف في ربع نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 ، بسبب أزمة في الكهرباء بالصالة المستضيفة للقاء.
فيما تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مواجهات بلاى اوف دور نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على كمدار يومى 16 ، 18 مارس الجارى ، بينما تم تحديد يوم 19 من نفس الشهر لإقامة مباراة فاصلة إن وجدت.
يتنافس فى قبل النهائى على مدار اليومين الإتحاد السكندرى مع بتروجت و الزمالك مع الأهلى.
استطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التتويج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة علي التوالي بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.
تأهل الأهلي إلى النهائي بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0، بينما تأهل الزمالك بالفوز علي سبورتنج بنتيجة 3-0 أيضا.
وأقيمت مباريات سوبر الرجال للموسم المحلي 2023-2024 بحضور جماهيري وفقا لقرار الاتحاد المصري للكرة الطائرة.
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