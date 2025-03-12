شكرا لقرائتكم خبر عن حل مشكلة الكهرباء واستكمال مباراة الأهلي وإيسترن في ربع نهائي كأس الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

عادت مباراة فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي أمام نظيره إيسترن كومباني للاستكمال بعد فترة توقف في ربع نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 ، بسبب أزمة في الكهرباء بالصالة المستضيفة للقاء.

فيما تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مواجهات بلاى اوف دور نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على كمدار يومى 16 ، 18 مارس الجارى ، بينما تم تحديد يوم 19 من نفس الشهر لإقامة مباراة فاصلة إن وجدت.

يتنافس فى قبل النهائى على مدار اليومين الإتحاد السكندرى مع بتروجت و الزمالك مع الأهلى.

استطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التتويج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة علي التوالي بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

تأهل الأهلي إلى النهائي بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0، بينما تأهل الزمالك بالفوز علي سبورتنج بنتيجة 3-0 أيضا.

وأقيمت مباريات سوبر الرجال للموسم المحلي 2023-2024 بحضور جماهيري وفقا لقرار الاتحاد المصري للكرة الطائرة.