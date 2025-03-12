شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وديتي شباب اليد أمام ألمانيا استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفني مجدى أبو المجد لخوض وديتين أمام المانيا ،في إطار خطة الاستعداد لخوض بطولة العالم المقرر إقامتها يونيو المقبل ببولندا .

تقام وديتي منتخب شباب اليد أمام ألمانيا في تمام التاسعة و النصف غدا الخميس و والسبت بالمركز الأوليمبي بالمعادي .

وأعلن مجدي أبو المجد قائمة منتخب الشباب للدخول في معسكر مغلق وخوض وديتي ألمانيا.

وضمت القائمة كلا من يوسف ناجي ويوسف وليد ومحمد أشرف وبلال مسعود ومحمد مؤمن صفا وعمر حمدي ومحمد عبد الغني وعمر عدلان ومحمد صلاح وزياد حشاد وحمزة توكل و فيراس مروان رجب ومحمد عماد شعبان وزياد عبد الرحيم ومحمد وائل عبد اللطيف وياسين محمد عبد المنعم ومهند خالد عبد الرحيم و عمر ايمن وأحمد تغيان ومعاذ عزب وأسامة محمد .