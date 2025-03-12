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الاتحاد السكندرى يعلن قبول استقالة طلعت يوسف وخصم 200 ألف جنيه من كل لاعب

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  • الاتحاد السكندرى يعلن قبول استقالة طلعت يوسف وخصم 200 ألف جنيه من كل لاعب 1/2
  • الاتحاد السكندرى يعلن قبول استقالة طلعت يوسف وخصم 200 ألف جنيه من كل لاعب 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الأربعاء، 12 مارس 2025 09:09 م

أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى قبول استقالة طلعت يوسف المدير الفني للفريق على خلفية تراجع النتائج في المباريات الماضية بالدوري.

وأعلن الاتحاد السكندري في بيان رسمي:" مجلس الإدارة يقرر قبول أستقالة الكابتن طلعت يوسف،  وخصم 200 ألف جنية من جميع لاعبى الفريق، و إيقاف جميع مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج".

 


الاتحاد السكندرى

 

ويغيب محمود متولي مدافع الاتحاد السكندري عن صفوف فريقه لمدة شهر بعد إصابته بكسر في المشطية الخامسة ليده اليسرى وحاجته للعلاج وأداء برنامج تأهيلي.

 

وحرمت الإصابة متولي من التواجد مع الاتحاد في مباريات المرحلة النهائية من بطولة .

 

وخسر الاتحاد من الجونة بهدفين نظيفين في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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