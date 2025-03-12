شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن قبول استقالة طلعت يوسف وخصم 200 ألف جنيه من كل لاعب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى قبول استقالة طلعت يوسف المدير الفني للفريق على خلفية تراجع النتائج في المباريات الماضية بالدوري.

وأعلن الاتحاد السكندري في بيان رسمي:" مجلس الإدارة يقرر قبول أستقالة الكابتن طلعت يوسف، وخصم 200 ألف جنية من جميع لاعبى الفريق، و إيقاف جميع مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج".



الاتحاد السكندرى