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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن قبول استقالة طلعت يوسف وخصم 200 ألف جنيه من كل لاعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالأربعاء، 12 مارس 2025 09:09 م
أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى قبول استقالة طلعت يوسف المدير الفني للفريق على خلفية تراجع النتائج في المباريات الماضية بالدوري.
وأعلن الاتحاد السكندري في بيان رسمي:" مجلس الإدارة يقرر قبول أستقالة الكابتن طلعت يوسف، وخصم 200 ألف جنية من جميع لاعبى الفريق، و إيقاف جميع مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج".
الاتحاد السكندرى
ويغيب محمود متولي مدافع الاتحاد السكندري عن صفوف فريقه لمدة شهر بعد إصابته بكسر في المشطية الخامسة ليده اليسرى وحاجته للعلاج وأداء برنامج تأهيلي.
وحرمت الإصابة متولي من التواجد مع الاتحاد في مباريات المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري.
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