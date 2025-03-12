شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى غزل المحلة و زد بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الاساسى لمواجهة زد بعد قليل على ستاد غزل المحلة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وجاء التشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى ..أحمد العربي.

خط الدفاع ..عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، محمد جابر ، يحيى زكريا.

خط الوسط..محمد أشرف "بن شرقي" ، موري توريه ، أحمد فوزي ، رشاد العرفاوي.

الهجوم.. محمد أشرف ، محمد حمدي زكي.

في مقاعد البدلاء ..أحمد النفراوي ، محمد أسامة ، إبراهيم حسن ، محمود وادي ، حميدو فتاو ، حسام جريشه ، أحمد ياسين ، أسامة النجار ، عماد ميهوب.

بينما جاء تشكيل فريق زد بقيادة حمادة صدقى كالتالى :

حراسة المرمى .. على لطفى.

خط الدفاع ..أحمد طارق ، محمد أسماعيل ، سامح إبراهيم ، أحمد أشرف.

خط الوسط ..ماتا ماجاسا ، أحمد الصغيرى ، بيتر موتوموسى.

الهجوم .. مصطفى "زيكو" ، مصطفى سعد "ميسى" ، شادى حسين.