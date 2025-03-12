الامارات | بالعلامة الكاملة.. 4 فرق تتأهل إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسمت العلامة الكاملة تأهل 4 فرق من أصل 5 تأهلت حتى الآن إلى الدور ربع النهائي من كأس منصور بن زايد لكرة القدم، المقامة حاليا على ملعب فندق قصر الإمارات في أبوظبي بمشاركة 16 فريقا، والمستمرة حتى 20 مارس الجاري.

وتأهلت بالعلامة الكاملة ( 6 نقاط) كل من فرق مدارس الإمارات الوطنية ، ومكتب الأمين العام، ودائرة القضاء، وقطاع الشؤون المالية والمشتريات.

وشهدت مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى والتي أقيمت أمس الثلاثاء فوز فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية على فريق المركز البحري الخاص 4-1، ليتأهل ثانيا من هذه المجموعة برصيد 6 نقاط، ويصبح خامس الفرق المتأهله إلى هذا الدور.

كما فاز أيضا ضمن المجموعة ذاتها فريق الإمارات الوطنية (المتأهل من الجولة الثانية) على فريق المركز الوطني للمناصحة 2-1.

وأكد مدافع المنتخب الوطني السابق ونادي العين مهند العنزي والذي يخوض منافسات البطولة حاليا مع فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية ارتفاع مستوى منافسات البطولة في ظل وجود نخبة اللاعبين المشاركين، و أبرزهم الهداف سيباستيان تيغالي، مشيراً إلى أن الأدوار الإصائية من المتوقع أن تشهد منافسة أقوى لبلوغ المباراة النهائية.