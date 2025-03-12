الامارات | ذهبية وبرونزية للأولمبياد الخاص الإماراتي في الألعاب العالمية الشتوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز لاعبو ولاعبات الأولمبياد الخاص الإماراتي ميداليتين عبارة عن ( ذهبية وبرونزية) في انطلاقة مشوارهما بالألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص والمقامة حاليا في تورين بإيطاليا، حيث يشارك المنتخب الوطني بـ11 لاعبا ولاعبة.

وحصل اللاعب عبد الله النعيمي على ذهبية التزلج اللوحي، فيما فازت مينه المزروعي ببرونزية في اللعبة ذاتها.

وتعد ذهبية النعيمي، وبرونزية المزروعي أول باكورة ميداليات منتخبات الشرق الأوسط وشمال افريقيا المشاركين في البطولة، كما تعد المشاركة الإماراتية هي الأكبر من ناحية عدد الألعاب اذ تشارك البعثة في 6 ألعاب هي الجري على الثلج، والتزلج، و اختراق الضاحية، والتزلج الفني على الجليد، والتزلج الألبي، والتزلج السريع على مضمار قصير، والتزلج اللوحي.