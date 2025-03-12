شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود هجوم المصرى أمام بيراميدز بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لنادي المصري البورسعيدي بقيادة أنيس بوجلبان، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة بيراميدز ضمن منافسات دوري نايل.

وضم التشكيل: "حراسة المرمى: محمود جاد، والدفاع: كريم العراقي، خالد صبحي، باهر المحمدي، وفي الوسط: حسن علي، أحمد عيد، محمد مخلوف، أحمد عامر، عبد الرحيم دغموم، والهجوم: ميدو جابر، صلاح محسن.

وعلى دكة البدلاء: "محمود حمدي، عمرو سعداوي، محمد دبش، حسين فيصل، فخر الدين بن يوسف، يوسف الجوهري، أحمد القرموطي، جون إيبوكا، إسلام عطية".

ويسعى المصرى لمواصلة الإنتصارات التي عادت منذ تعاقد مجلس الإدارة مع التونسى أنيس بوجلبان الذى نجح في لم شمل اللاعبين بعد رحيل على ماهر وجهازه المعاون وهو ما أدى لإرتفاع رصيد أبناء بورسعيد إلى 30 نقطة .

ويسعى أنيس بوجلبان لتحفيز اللاعبين أكثر من أجل الزحف نحو المركز الثالث الذى يحتله الزمالك برصيد 32 نقطة من أجل ضمان المشاركة في الموسم المقبل بالكونفيدرالية الأفريقية ، ويعول المدير الفني للمصرى على كل من فخر الدين بن يوسف والجزائرى عبد الرحيم دغموم ومحمود حماده وغيرهم من اللاعبين الأكفاء.